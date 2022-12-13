Анкара, 13 декабря, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Турция надеется на поставки природного газа через Каспийское море. Об этом 13 декабря заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Туркменистан, где пройдет трехсторонний саммит.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Глава турецкого государства заявил, что Анкара надеется на поставки газа из Туркменистана.

Данный вопрос поднимут на трехстороннем саммите с участием Турции, Азербайджана и Туркменистана, который пройдет в национальной туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши на побережье Каспия, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России выразили надежду на создание газового хаба в Турции, потому что это отвечает интересам производителей и потребителей.

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