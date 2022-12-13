Москва, 13 декабря, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление французской коллеги Катрин Колонны о планах поставить Украине новую партию систем ПВО.

David Monniaux Французский ЗРК «Crotale»

«В Париже ролевые игры в хорошего президента, радеющего за мир, и плохой МИД, усугубляющий боевые действия?», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представителя МИД России.

Ранее сообщалось, что Франция уже поставила Киеву шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TR1, а также 18 артиллерийских установок CAESAR и два зенитно-ракетных комплекса Crotale.