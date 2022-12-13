Лондон, 13 декабря, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Лондон намерен оперативно высылать всех незаконно прибывших в страну граждан. Об этом 13 декабря заявил британский премьер-министр Риши Сунак в парламенте Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Глава британского правительства пообещал, что правоохранительные органы будут задерживать нелегальных мигрантов и возвращать их на родину или в страну, где был конкретным человеком подан запрос на предоставление убежища. По словам премьер-министра страны, преимущественно мигранты попадают в Великобританию, пересекая канал Ла-Манш на небольших надувных лодках. Такие граждане лишатся возможности подавать жалобы на депортацию, а получение вида на жительство или гражданства для них будет закрыто.

Кроме того, правительство Великобритании воплотит в жизнь начатую программу отправки в Руанду беженцев, которые незаконным способом попали в страну. Ранее Европейский суд по правам человека призвал приостановить реализацию данной схемы. Документ, который закрепит все представленные премьер-министром меры, как ожидается, будет внесен в парламент в начале 2023 года.

Как передавало ИА REGNUM, страны Европейского союза принялись массово возвращать в Польшу нелегальных мигрантов.