Москва, 13 декабря, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Консультации с представителями Соединённых Штатов, которые состоялись в Стамбуле, были полезными, но прогресса по главным темам достичь не удалось. Об этом 13 декабря журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

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«Мы оцениваем их [консультации] как полезные, но трудные. Разговор был деловой, прогресс минимален, и, по большому счёту, он по второстепенным вопросам», ― указал российский дипломат.

При этом, подчеркнул Рябков, по главным вопросам, которые касаются функционирования загранучреждений, визовых дел, ротации персонала, «продвижения нет».

Напомним, 9 декабря в Стамбуле прошла встреча дипломатов из России и США. Стороны обсуждали «раздражители» в двусторонних отношениях. Как пояснил замглавы МИД России Сергей Рябков, это «в принципе периодически проводящееся мероприятие». По его словам, в ходе переговоров с американской стороной обсуждалась «техника того, как функционируют дипредставительства России в США и США в России».