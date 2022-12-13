Кагосима, Япония, 13 декабря, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой шесть было зафиксировано 13 декабря у отдаленных юго-западных островов Амами, расположенных в Тихом океане. Об этом сообщается на сайте национального метеорологического управления Японии.

TANAKA Остров Амами-Осима

По последним данным, очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров. На данный момент данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на юго-западе Мексики в штате Герреро произошло землетрясение магнитудой 5.9, о чем также доложила пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.