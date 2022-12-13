Чебоксары, 13 декабря, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Чувашии зарегистрирован восьмой по счету кластер — ассоциация организаций «Промышленный кластер рециклинга сырья и отходов Чувашской Республики».​ ​В составе кластера — 14 промышленных предприятий, являющихся производителями изделий с использованием вторичного сырья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru В Чувашии создан промышленный кластер рециклинга сырья и отходов

«После создания кластера в секторе экономики республики появится новый сегмент — деятельность по переработке отходов различного назначения. В целом эта работа станет уже реализованной составной частью стратегии устойчивого развития региона с точки зрения современных стандартов и ESG. Завершить создание замкнутого цикла обращения всех видов отходов планируется на 2025–2026 годы», — отметил вице-премьер — глава минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

«Кластер создан на базе 14 промышленных предприятий, являющихся производителями изделий с использованием вторичного сырья», — отметил министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев.

Продукция, выпускаемая участниками кластера, используется для социальных объектов, детских спортивных площадок, городской инфраструктуры (резиновая плитка, коврики, пластиковые скамейки и др.). Также выпускается широкая гамма товаров народного потребления. Рынок изделий с использованием вторичного сырья в последние годы претерпевает серьёзные изменения. На первый план выходит стабильность и объёмы поставок вторсырья, сортировка и раздельный сбор отходов. Отдельные участники кластера выпускают промежуточную продукцию (регенераты, резиновая крошка), которые далее используются другими участниками кластера для производства готовой продукции.

Как отметил руководитель Центра кластерного развития Сергей Иванов, объединение в кластер позволит предприятиям сообща решать вопросы с обеспечением вторсырьем, а также расширить перечень и виды выпускаемой продукции, освоить производство новой специализированной продукции для различных секторов экономики, в том числе комплектующих для местных промышленных предприятий.

В Чувашии теме кластеризации уделяется повышенное внимание. Процесс кластеризации в регионе осуществляется под кураторством Центра кластерного развития.

«В республике действуют электротехнический кластер, промышленный высокотехнологичного оборудования «АБАТ», кластер производителей изделий для комплексного оснащения помещений (дверной кластер), IT-кластер, креативный кластер, машиностроительный и кластер приводного машиностроения «ПРИМА». И теперь еще кластер рециклинга вторсырья. Еще один кластер находится в стадии формирования и регистрации. Всего кластерная сеть в Чувашии объединяет около 100 компаний», — отметил Дмитрий Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, санкционное давление на Россию ускорило решение вопросов импортозамещения и государственной поддержки предприятий, а также формирования промышленных кластеров. Ранее чувашские власти сообщали о создании кластера лёгкой промышленности.