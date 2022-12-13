Степанакерт, 13 декабря, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Азербайджан 13 декабря заблокировал подачу природного газа в Нагорный Карабах. Об этом сообщает Информационный штаб Арацаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Прекращение поставок голубого топлива в таких погодных условиях является гуманитарным и экономическим терроризмом, который Азербайджан последовательно осуществляет против мирного населения Арцаха», — говорится в заявлении.

Напомним, часть газопровода между Арменией и Нагорным Карабахом проходит по территории, которую контролирует Баку. 8 марта 2022 года там произошла авария, которую из-за препятствования Азербайджана устранили только 18 марта. 19 марта газоснабжения снова не стало. Степанакерт тогда обвинил Баку в установке вентиля. Возобновили газоснабжение к 29 марта.