Любляна, 13 декабря, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил о необходимости интеграции Западных Балкан в Европу, сообщает официальный сайт Европарламента.

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Роберт Голоб отметил необходимость стабилизации Западных Балкан и дальнейшей интеграции их в Европу, говоря о расширении Евросоюза. Политик выразил решительную поддержку предоставлению Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Премьер-министр Словении также отметил позитивные изменения в стране, которые произойдут при предоставлении гражданам Боснии и Герцеговины европейской перспективы.

Ранее посол ЕС в Кишинёве Янис Мажейкс заявил, что тот факт, что Молдавия состоит в Содружестве Независимых Государств (СНГ), не должно помешать вхождению республики в состав Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боснии и Герцеговине одобрили получение статуса страны — кандидата на вступление в Евросоюз. Решение будет официально одобрено лидерами стран ЕС в четверг, 15 декабря.

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