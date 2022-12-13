Вена, 13 декабря, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году, данные ранее Организацией стран — экспортёров нефти (ОПЕК), остался без изменений. Как и прежде, повышение ожидается на уровне 2,5 миллиона баррелей в сутки. Это следует из декабрьского доклада организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

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Сохранён и прогноз на 2023 год.

«В 2023 году прогноз роста мирового спроса на нефть также останется неизменным, на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки, при этом в странах ОЭСР ост составит 0,3 миллиона баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост на 1,9 миллиона баррелей в сутки», ― уточняется в сообщении.

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Отмечается, что нынешний прогноз обусловлен многими неопределённостями, включая мировые экономические события, сохраняющуюся геополитическую напряжённость, а также сохранение в Китае ограничений, введённых на фоне пандемии.