Хабаровск, 13 декабря, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Нового войскового атамана избрал сегодня, 13 декабря, большой отчетно-выборный круг Уссурийского войскового казачьего общества. В ходе встречи атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Государственной думы РФ Николай Долуда совместно с первым вице-губернатором Хабаровского края Александром Никитиным, руководителями рабочих групп Амурской, Еврейской, Магаданской, Сахалинской, Якутской областей, Приморского, Хабаровского краев, атаманами и казаками восьми отделов и округов обсудили вопросы участия Уссурийского войскового казачьего общества в выполнении задач Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2030 года.

Казаки. Фотография начала XX в

По словам Николая Долуды, «именно с живого и действенного взаимодействия казачества и власти начинается развитие казачества, которое должно приносить реальную пользу своим регионам». Всероссийский атаман подчеркнул, чтобы выстроить четыре вида государственной и иной службы, которые определены стратегией, — охрана общественного порядка, государственных границ, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и природоохранная деятельность — безусловно, необходимо финансирование. «До сих пор многие руководители регионов, а также главы муниципальных образований понятия не имеют, что стратегией им дано право вносить изменения в существующие госпрограммы и создавать новые для поддержки и стимулирования казачества. Не знают потому, что в руках не держали стратегию», — отметил Долуда.

Всероссийский атаман также напомнил о внесенных изменениях в ФЗ № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка» и в ФЗ «О государственной границе Российской Федерации», которые предоставляют руководителям регионов и главам муниципальных образований право формировать материальное стимулирование и определять льготы для тех, кто добровольно занимается охраной общественного порядка и охраной государственной границы. «Поддержка казачества и привлечение его ресурса к выполнению важных государственных задач, связанных с укреплением обороноспособности страны, государственной и общественной безопасности, — это не вопрос чьих-то желаний. За выполнение поставленных в стратегии задач несут ответственность органы региональной, муниципальной власти, и в том числе Всероссийское казачье общество. В условиях ведения военной спецоперации взаимодействие власти и казачества оценивается с позиции выполнения или невыполнения задач президента страны, главнокомандующего Вооруженными силами РФ», — подчеркнул Николай Долуда.

По его мнению, в текущем году было очень много недоработок и у руководства Уссурийского войскового казачьего общества. «На сегодняшний день не создан казачий добровольческий отряд. И это в то время, когда более 15 тысяч казаков Кубани, Дона, Терека, Поволжья приняли и принимают участие в выполнении боевых задач на Донбассе. На первоначальный воинский учет в Уссурийском ВКО поставлено только восемь человек. Семь исторических войск, в их числе и Уссурийское, на территории которых нет ни одного казачьего кадетского корпуса, сегодня не выполняют решение Совета при президенте РФ по делам казачества 2020 года об открытии казачьих кадетских корпусов на территориях Красноярского, Хабаровском краях, Иркутской, Оренбургской областях, Забайкальском, Ставропольском краях», — сказал всероссийский атаман.

По мнению Долуды, «возглавить войско должен настоящий лидер — авторитетный, уважаемый, сильный организатор и управленец». На должность атамана Уссурийского ВКО он рекомендовал потомственного казака, атамана Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Александра Агибалова. «Новому атаману придется начинать с нуля. И в первую очередь ему необходимо выстроить взаимосвязь с атаманами отделов и округов, а также тесное взаимодействие с руководителями рабочих групп. Именно благодаря этому дальневосточное казачество начнет набирать обороты», — выразил надежду Николай Долуда.

Участники отчетно-выборного круга большинством голосов поддержали кандидатуру Александра Агибалова. В свою очередь он в качестве стратегических обозначил направления деятельности, связанные с налаживанием чёткой работы штаба, взаимодействия атамана и правления Уссурийского казачьего войска с окружными (отдельскими) казачьими обществами, представителями региональной и муниципальной власти, а также развитие непрерывного казачьего образования и становление молодежного казачьего движения. Всероссийский атаман вынес на рассмотрение участников круга вопросы о воссоздании исторического Амурского казачьего войска как отдельной войсковой структуры со штабом в Хабаровске. Круг поддержал это предложение.