Херсон, 13 декабря, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Сотрудники силовых структур в городе Скадовске Херсонской области обнаружили тайник с двумя переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) «Игла» и большим количеством патронов. Об этом 13 декабря сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Mil.ru ПЗРК «Игла»

«В ходе проверки оперативной информации сотрудники полиции Скадовского межмуниципального отдела Херсонской области при поддержке силовиков обнаружили в одном из заброшенных зданий Скадовска тайник с оружием и боеприпасами», — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что из тайника были изъяты два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла», 69 120 патронов калибра 5,45 мм и 24 000 патронов калибра 7,62 мм.

Как сообщает ИА REGNUM, ранее, 10 декабря, в поселке Питомнике Херсонской области также был обнаружен тайник с боеприпасами.