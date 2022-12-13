Вена, 13 декабря, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Австрия всегда считала важным вопрос сближения Западных Балкан с Евросоюзом. Это заявление 13 декабря обнародовал в соцсети Twitter австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер.

Bundeskanzleramt.gv.at Карл Нехаммер

Он отреагировал на решение Совета Евросоюза предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС. Глава Австрии поддержал это решение.

«Эта перспектива для стран Западных Балкан имеет решающее значение для безопасности и стабильности в регионе и отвечает не только интересам Вены, но и европейской ответственности», — написал Нехаммер.

Напомним, Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году. Рассматривать её начали только в октябре 2022 года, так как в республике долго не выполняли «рекомендации» Брюсселя.