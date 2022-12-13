Москва, 13 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В Москве состоялась встреча заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова с чрезвычайным и полномочным послом Кувейта в России Мансуром аль-Отейби. Стороны обсудили вопросы укрепления отношений между странами, сообщили 13 декабря в российском внешнеполитическом ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-кувейтских отношений», — сказано в сообщении МИД России.

Ранее сообщалось о встрече в Москве советника президента Российской Федерации Антона Кобякова и чрезвычайного и полномочного посла Кувейта в РФ Мансура аль-Отейби, состоявшейся в октябре 2022 года. Вопросами обсуждения стали тема расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, а также вопрос проведения деловых и культурных мероприятий в рамках 60-летия установления дипломатических отношений между Россией и Кувейтом. Эта дата будет отмечаться в марте 2023 года.