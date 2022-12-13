Минск, 13 декабря, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В Белоруссии начата внезапная проверка армии республики. Она носит широкомасштабный характер. Об этом 13 декабря сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в видеокомментарии, размещённом телекомпанией минобороны республики «Воен ТВ» в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусские военные

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По его словам, в первую очередь проверке подвергаются части постоянной готовности. Вольфович подчеркнул, что перед военными будут ставиться задачи, исходя из анализа опыта проведения российской специальной военной операции на Украине.

«Будет отработан широкий спектр задач: совершение марша на большие расстояния в незнакомые участки местности, на которых будут выполняться задачи по взятию под охрану различных объектов, занятие огневых рубежей, выполнение огневых задач, тактических задач», ― пояснил госсекретарь Совбеза.

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Он также добавил, что утром 13 декабря была поднята и приводится в готовность одна из воинских частей, находящаяся на южном оперативном направлении. Ей поставлена задача по выходу и прикрытию, взятию под охрану объекта на южной границе Белоруссии и Украины, уточнил Вольфович.

В последующем проверка будет наращиваться, будут проверены соединения войск частей всех оперативных командований.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко пояснил, что мероприятия по проверке боеготовности армии Белоруссии носят оборонительный характер.