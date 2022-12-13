Донецк, 13 декабря, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Петровский район Донецка, а также Каштановое, Майорск, Минеральное, Новоселовка и Яковлевка подверглись обстрелу киевских нацистов. Об этом 13 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Отмечается, что обстрел Каштанового со стороны ВСУ был зафиксирован в 15:10 (совпадает с мск), и во время него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 15:17 киевские боевики выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Петровскому району Донецка, в 15:20 — пять мин калибра 120 мм по Майорску, в 15:50 — десять снарядов калибра 152 мм Новоселовке, в 16:08 — три снаряда калибра 152 мм по Яковлевке, в 17:05 — три снаряда калибра 152 мм по Петровскому району Донецка и в 17:08 — четыре снаряда калибра 122 мм по Минеральному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что село Луганское в Донецкой Народной Республике подверглось обстрелу со стороны киевских боевиков. Жертв избежать не удалось.