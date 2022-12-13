Медведев одобрил решение сделать удалённой работу предприятий ДНР
Москва, 13 декабря, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Временный перевод на удалённую работу предприятий ДНР — верное решение: нужно беречь людей, заявил 13 декабря на совещании заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Комментируя решение и. о. главы ДНР Дениса Пушилина перевести на удалённый режим работы из-за обстрелов со стороны ВСУ предприятия ДНР, Медведев назвал главной задачей сохранение жизней людей, а инициативу главы региона — абсолютно правильной.
Медведев напомнил, что в России предусмотрена дистанционная форма занятости, добавив: «Но прежде всего нужно защитить людей, и поэтому до особых распоряжений надо трудиться дистанционно, это правильно».
Он также оценил работу сотрудников органов власти региона, занятых переводом ДНР на федеральное законодательство. Трудиться им приходится в непростых условиях. Порой их выход на работу сопряжён с большим риском, так что они проявляют личное мужество и героизм, подчеркнул зампред СБ РФ.
Медведев призвал в нынешний переходный период не упустить возможности «создать современную систему регулирования».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пушилин накануне, 12 декабря, подписал указ, рекомендующий срочно перевести как можно большее число служащих и работников ДНР на дистанционный режим работы в соответствии с российским трудовым законодательством.
В указе отмечается, что это решение принято на фоне участившихся обстрелов населённых пунктов республики боевиками ВСУ и что оно будет действовать до особого распоряжения.