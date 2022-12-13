Москва, 13 декабря, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Временный перевод на удалённую работу предприятий ДНР — верное решение: нужно беречь людей, заявил 13 декабря на совещании заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Комментируя решение и. о. главы ДНР Дениса Пушилина перевести на удалённый режим работы из-за обстрелов со стороны ВСУ предприятия ДНР, Медведев назвал главной задачей сохранение жизней людей, а инициативу главы региона — абсолютно правильной.

Медведев напомнил, что в России предусмотрена дистанционная форма занятости, добавив: «Но прежде всего нужно защитить людей, и поэтому до особых распоряжений надо трудиться дистанционно, это правильно».

Он также оценил работу сотрудников органов власти региона, занятых переводом ДНР на федеральное законодательство. Трудиться им приходится в непростых условиях. Порой их выход на работу сопряжён с большим риском, так что они проявляют личное мужество и героизм, подчеркнул зампред СБ РФ.

Медведев призвал в нынешний переходный период не упустить возможности «создать современную систему регулирования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пушилин накануне, 12 декабря, подписал указ, рекомендующий срочно перевести как можно большее число служащих и работников ДНР на дистанционный режим работы в соответствии с российским трудовым законодательством.

В указе отмечается, что это решение принято на фоне участившихся обстрелов населённых пунктов республики боевиками ВСУ и что оно будет действовать до особого распоряжения.