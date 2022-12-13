Казань, 13 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и фуры произошло днём 13 декабря на федеральной трассе М-7 «Волга» в Татарстане. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, столкнулись пассажирский автобус «МАЗ» и грузовой автомобиль «ДАФ».

24.мвд.рф Авария

Есть пострадавшие. Их число не называется, о состоянии пострадавших информации также не предоставлено. Однако очевидцы сообщили как минимум о троих пострадавших.

«Авария произошла на выезде из Высокой Горы в направлении Дербышек, в районе моста-развязки на трассу М7. <…> В результате ДТП пострадали три человека, в том числе один ребенок»,— пишет «Татар-информ».

По данным МЧС, на устранение последствий автоаварии привлекались 16 человек, в том числе шестеро сотрудников ведомства, а также семь единиц техники.