В США заявили о смене стратегии Вашингтона по Украине
The American Conservative: Вашингтон явно демонстрируют смену стратегии по Украине
Вашингтон, 13 декабря, 2022, 17:35 — ИА Регнум. В противоречии со своей официальной риторикой о том, что Киев должен самостоятельно определять своё будущее, власти США постепенно подталкивают главу киевского режима Владимира Зеленского к идее достижения компромисса на будущих переговорах с Россией. Такое мнение 13 декабря высказал обозреватель издания The American Conservative Тед Снайдер.
«Государственный секретарь США Энтони Блинкен повторяет американскую мантру «ничего об Украине без Украины». Но намерения Вашингтона явно демонстрируют смену стратегии. Всего было три постепенно нарастающих сдвига», — отмечается в публикации.
Также обозреватель указал, что вначале администрация американского президента Джо Байдена начал подталкивать украинскую сторону к переговорам, затем чиновники стран Запада начали предлагать главе режима Киева пойти на компромисс и после этого Зеленского ожидал «настоящий сюрприз», когда в Белом доме заявили, что слова о «территориальной целостности» Украины «могут быть свободно интерпретированы».
«Если это так, значит, США и их союзники по НАТО теперь открыты к возможному прекращению огня», — пояснил Снайдер.
При этом он высказал предположение о том, что Вашингтон предложил России оставить себе «Крым и Донбасс в тех территориях, которые контролировала до начала конфликта» и позднее обсуждать их статус, хотя в Москве неоднократно заявляли, что статус воссоединившихся с РФ территорий не будет обсуждаться.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США отправили Киеву первую партию оборудования для нужд энергетической инфраструктуры киевского режима.