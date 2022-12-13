Вашингтон, 13 декабря, 2022, 17:35 — ИА Регнум. В противоречии со своей официальной риторикой о том, что Киев должен самостоятельно определять своё будущее, власти США постепенно подталкивают главу киевского режима Владимира Зеленского к идее достижения компромисса на будущих переговорах с Россией. Такое мнение 13 декабря высказал обозреватель издания The American Conservative Тед Снайдер.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«Государственный секретарь США Энтони Блинкен повторяет американскую мантру «ничего об Украине без Украины». Но намерения Вашингтона явно демонстрируют смену стратегии. Всего было три постепенно нарастающих сдвига», — отмечается в публикации.

Также обозреватель указал, что вначале администрация американского президента Джо Байдена начал подталкивать украинскую сторону к переговорам, затем чиновники стран Запада начали предлагать главе режима Киева пойти на компромисс и после этого Зеленского ожидал «настоящий сюрприз», когда в Белом доме заявили, что слова о «территориальной целостности» Украины «могут быть свободно интерпретированы».

«Если это так, значит, США и их союзники по НАТО теперь открыты к возможному прекращению огня», — пояснил Снайдер.

При этом он высказал предположение о том, что Вашингтон предложил России оставить себе «Крым и Донбасс в тех территориях, которые контролировала до начала конфликта» и позднее обсуждать их статус, хотя в Москве неоднократно заявляли, что статус воссоединившихся с РФ территорий не будет обсуждаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США отправили Киеву первую партию оборудования для нужд энергетической инфраструктуры киевского режима.