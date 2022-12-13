Москва, 13 декабря, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Сегодня Гааге предлагается фашизм оправдать, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Тень фашизма

«Осенью 1946 года в ходе Нюрнбергского процесса был вынесен приговор фашизму. Сегодня Гааге с подачи ослепших, зомбированных европейских политиков предлагается, напротив, фашизм оправдать. И обвинить в неких «преступлениях» Россию. Видимо, за то, что она борется с украинским неонацизмом и его приспешниками. Как боролась с нацистами не на жизнь, а насмерть в Великую Отечественную», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

В любом случае для создания ad-hoc трибунала по Украине нет легитимной основы, кроме политического заказа коллективного Запада, добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра предложил разместить спецтрибунал по расследованию «российских преступлений» на Украине под боком у Международного уголовного суда.

Хукстра также отметил, что спецтрибуналу понадобятся «широкая международная политическая поддержка и финансирование».