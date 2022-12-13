Кишинёв, 13 декабря, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Тот факт, что Молдавия состоит в Содружестве Независимых Государств (СНГ), не должно помешать вхождению республики в состав Евросоюза. Об этом 13 декабря заявил посол ЕС в Кишинёве Янис Мажейкс на радио Moldova.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Он отметил, что членство Молдавии в СНГ не является той проблемой, которая требует срочного решения. При этом Брюссель ещё не сталкивался с подобными ситуациями.

«Насколько мне известно, членство в этой организации предполагает около 200 двусторонних соглашений между государствами-участниками. Этот аспект было бы важно изучить», — сказал Мажейкс.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла, что пока стране удобней не выходить из СНГ, так как для его членов есть выгодные положения. В то же время она игнорирует все мероприятия Содружества, как стала президентом в декабре 2020 года.