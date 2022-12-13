Париж, 13 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Франция уже поставила Украине часть новой партии систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 13 декабря сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

«Честь систем противовоздушной обороны уже была отправлена, другая партия будет доставлена на Украину в ближайшее время», — заявила Колонна в ходе пресс-конференции.

В понедельник, 12 декабря, сообщалось, что Париж уже поставил Киеву шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TR1, а также 18 артиллерийских установок CAESAR и два зенитно-ракетных комплекса Crotale.

Как передает ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе пресс-конференции сообщила, что по итогам международной конференции в Париже помощь, собранная Украине, составляет почти один миллиард евро.