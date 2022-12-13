Умер экс-председатель Госкино России Армен Медведев
Скончался бывший глава Госкино России, кинокритик и продюсер Армен Медведев
Москва, 13 декабря, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Умер российский кинокритик, продюсер, экс-председатель Госкино России Армен Медведев. Об этом 13 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на Союз кинематографистов России.
Дарья Драй ИА REGNUM
Президент фестиваля Армен Медведев
По данным журналистов, смерть Медведева наступила около 16:00. Ему было 84 года. Другие подробности не сообщаются.
Напомним, Армен Медведев был заслуженным деятелем искусств Армянской ССР, заслуженным деятелем искусств России. Он дважды получал кинопремию «Ника».