Москва, 13 декабря, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Умер российский кинокритик, продюсер, экс-председатель Госкино России Армен Медведев. Об этом 13 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на Союз кинематографистов России.

Дарья Драй ИА REGNUM Президент фестиваля Армен Медведев

По данным журналистов, смерть Медведева наступила около 16:00. Ему было 84 года. Другие подробности не сообщаются.

Напомним, Армен Медведев был заслуженным деятелем искусств Армянской ССР, заслуженным деятелем искусств России. Он дважды получал кинопремию «Ника».