Рим, 13 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Италия продолжит поставлять киевскому режиму оружие в 2023 году. Соответствующую совместную резолюцию, которую представили партии правящего большинства ― «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия», 13 декабря одобрил Сенат парламента Италии.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

За документ проголосовали 143 сенатора, 29 парламентариев выказались против, один воздержался, пишет РИА Новости.

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Напомним, 30 ноября документ, в котором указывается на необходимость принятия нормативных актов в целях «продления до 31 декабря 2023 года разрешения на передачу военных средств, материалов и оборудования правительственным властям Украины», одобрила Палата депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные Украины выразили разочарование по поводу переданных Италией миномётов 1966 года, система оптики и наведения которых «датируется 1947 годом». Они также отметили, что переданное вооружение «намного хуже, чем советские аналоги», добавив, что Италия передала оружие без боеприпасов.

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Напомним, парламент Италии одобрил первый декрет, который предусматривал предоставление помощи Украине, включая поставки вооружений до конца 2022 года. Новое правительство Италии продолжило линию своих предшественников на оказание всесторонней помощи Украине. Правительство Джорджи Мелони 1 декабря одобрило новый декрет о предоставлении помощи киевскому режиму в 2023 году. Перечень переданной военной техники и оборудования засекречен.