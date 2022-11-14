Чебоксары, 13 декабря, 2022, 17:24 — ИА Регнум. На обновление дорог в Чебоксарах в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет направлено 1,158 млрд. Эта информация прозвучала на общегородском совещании, которое провели глава города Евгений Кадышев и руководитель администрации Чебоксар Денис Спирин. Власти города назвали предстоящие дорожные работы масштабными: в чувашской столице часть дорог будет построена с нуля, другая часть реконструирована. Особое удовлетворение у автомобилистов и одновременно озабоченность дорожников вызывает капремонт такого технически сложного инженерного сооружения, как мост: к четвёртому десятилетию со дня своего строительства Октябрьский мост будет впервые отремонтирован капитально, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

gcheb. cap.ru Крупные объекты, реализация которых запланирована в 2023 году

На выделенные 1,158 млрд рублей в следующем году планируется отремонтировать 14 участков автомобильных дорог общей протяженностью 10,1 км на сумму 275,9 млн рублей, завершить реконструкцию ул. Гражданская (19,9 млн рублей), начать строительство автодороги по ул. 1-я Южная (31,2 млн рублей), выполнить капитальный ремонт ул. Ашмарина на участке от ул. Орлова до пр. И. Яковлева и начать капитальный ремонт Лапсарского проезда на общую сумму 581,3 млн рублей, а также начать капитальный ремонт Октябрьского моста (250 млн рублей).

Строительство дороги ул. 1-я Южная предусматривает строительство участка автодороги от ул. 1-я Южная до ул. Р. Зорге, а также устройство тротуара и освещения. В настоящее время проектно-сметная документация находится на проверке в госэкспертизе. Предварительная стоимость — 76,9 млн рублей. Планируемый срок получения заключения — январь 2023 года.

Капитальный ремонт Октябрьского моста — проектно-сметная документация проходит проверку в госэкспертизе. Предварительная стоимость объекта оценивается в 586,6 млн рублей.

Капитальный ремонт участка дороги по ул. Ашмарина (от ул. Орлова до пр. и. Яковлева). Проектно-сметная документация находится на проверке в госэкспертизе. Предварительная стоимость — 161,9 млн руб. Планируемый срок получения заключения — 20.12.2022.

Капитальный ремонт Лапсарского проезда. В проекте учтено пересечение автомобильной дороги более чем с 200 участками коммуникаций. В ходе реализации могут быть выявлены ранее необнаруженные сети, что может привести к необходимости корректировки проекта, удорожанию и увеличению сроков реконструкции, отмечают городские власти. В настоящее время готовится конкурсная документация по определению подрядной организации. Предварительная стоимость строительно-монтажных работ — 1 млрд рублей.

По информации МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства», в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 15 участков дорог протяженностью 10,4 км, выполнен капитальный ремонт двух участков автодорог и продолжается реконструкция улицы Гражданской. Общая сумма финансирования — 1,176 млрд рублей. Скорректированный проект по улице Гражданская в настоящее время находится на проверке в госэкспертизе, после получения положительного заключения будет заключено дополнительное соглашение на продление сроков реконструкции до 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года власти Чебоксар заявляли о корректировке проекта масштабной реконструкции Лапсарского проезда. Ожидается, что на участке протяжённостью 4,3 км обновят инженерные сети, освещение и «ливнёвку», построят очистные сооружения, обустроят остановки.

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