Нью-Йорк, США, 13 декабря, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В 2022 году суммарный объём торговли в мире вырастет до рекордных значений — порядка $32 трлн. Об этом 13 декабря говорится в обнародованном ежемесячном обзоре Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

«Глобальная торговля должна достичь рекордного уровня — около $32 трлн в 2022 году», — говорится в документе.

Также уточняется, что по окончании текущего года торговля товарами окажется на 10% больше по сравнению с 2021 годом, составив около $25 трлн. При этом добавляется, что торговля услугами ожидается на около 15% больше по сравнению с 2021 год и составит порядка $7 трлн.

Кроме того, отмечается, что такие рекордные показатели в большой степени являются «результатом устойчивого роста в первой половине текущего года».

«В третьем квартале торговля товарами снизилась на один процент по сравнению со вторым кварталом, а торговля услугами выросла на 1,3% за тот же период», — поясняется в докладе.

При этом, по краткосрочным прогнозам экспертов, по итогам четвёртого квартала 2022 года ожидается снижение в стоимостном выражении в мировой торговле в товарах, и в услугах. В то же время, произошедшее во второй половине года замедление, объясняется в докладе «ухудшением экономических условий и ростом неопределенностей».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия открыта к кооперации с дружественными странами.