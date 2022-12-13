Париж, 13 декабря, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Поверенного в делах Ирана вызовут в МИД Франции в связи с претензиями Парижа к Тегерану. Об этом глава МИД Франции Катрин Колонна заявила 13 декабря в ходе пресс-конференции.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Катрин Колонна пояснила, что Париж сохраняет каналы связи с Ираном. Однако глава МИД Франции вынуждена вызвать иранского поверенного в делах в связи с позицией Тегерана.

Глава МИД Франции хочет получить разъяснения по поводу поставок в Россию иранских беспилотников, а также информацию о задержании французских граждан в Иране.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна подчеркнула, что всего в Иране остаются пять французов, тогда как до октября только четыре были официально признаны Парижем.

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