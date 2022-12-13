Москва, 13 декабря, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В России пока нет оснований для разблокировки Twitter. Запрос о проверке компании от депутата Госдумы от Антона Ткачёва (фракция «Новые люди») на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова не поступал, сообщили в ведомстве.

Spencer E Holtaway Twitter

«Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы Роскомнадзора.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Ткачёв заявил о том, что 13 декабря он обратился с просьбой к Роскомнадзору о проведении проверки в отношении компании Twitter. Народный избранник просил оценить истинность заявлений компании об изменении своей политики. По словам Ткачёва, в связи со сменой владельца политика социальной сети изменилась.

Напомним, доступ к Twitter на территории России был ограничен в феврале 2022 года.