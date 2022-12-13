Нижневартовск, Югра, 13 декабря, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Число погибших в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Нижневартовске (Ханты-Мансийский Автономный округ) выросло до десяти, в ожоговом центре скончался еще один пострадавший. Об этом сообщили РИА Новости в региональном СУСК 13 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники МЧС

«Нам сообщили, что скончался», — сказал собеседник агентства.

Ранее власти сообщали, что в результате ЧП погибли девять человек, включая четырех детей, а в больницах находились трое пострадавших, один из которых — в крайне тяжелом состоянии.

Как передает ИА REGNUM, глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко в своем Telegram-канале сообщил, что пять пострадавших при обрушении дома семей получили временное жилье.