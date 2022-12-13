Москва, 13 декабря, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Северной Осетии открыт новый аэровокзальный комплекс. За помощь в его создании глава республики Сергей Меняйло поблагодарил президента РФ Владимира Путина.

Trip.with.taste Северная Осетия

К главе государства он обратился в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры в ряде регионов России, которая прошла в режиме видеоконференции. Трансляция велась на сайте Кремля.

Меняйло отметил, что прежнее здание аэровокзала 1982 года постройки уже не отвечает «ни пропускной способности, ни своему техническому оснащению», при этом за девять месяцев этого года пассажиропоток вырос на одну треть, и «тенденция роста есть».

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«Сегодня мы открываем два объекта. С одной стороны, они небольшие, но очень важные для республики», ― добавил Меняйло.

Второй объект, указал глава Северной Осетии, ― это полукилометровый тоннель к строящемуся круглогодичному рекреационному центру «Мамисон».

«Сегодня до открытия этого тоннеля всё движение было через понтонный мост, который наведён через Зарамагское водохранилище. Казалось бы, тоже длина тоннеля небольшая, но тоннель особой сложности. Сегодня он современный, вентилируемый», ― сказал Меняйло.

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Также глава республики поблагодарил российского лидера за особое отношение к республикам Кавказа, в частности, к Северной Осетии.