Париж, 13 декабря, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Помощь, собранная Украине по итогам международной конференции в Париже, составляет почти один миллиард евро. Об этом глава МИД Франции Катрин Колонна заявила 13 декабря в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По её словам, помощь, которую коллективно удалось собрать, превысила сумму в 800 млн евро. Из этих средств 415 млн евро предназначены для энергетического сектора, 25 млн евро пойдут на водоснабжение, 38 млн евро — на продовольствие, 17 млн евро — на здравоохранение, а 22 млн — на транспорт.

Президент Франции Эммануэль Макрон собрал 13 декабря международное сообщество в Париже, чтобы помочь Украине пережить эту зиму. Чрезвычайные потребности Киева оцениваются в 800 млн евро. Эммануэль Макрон пояснил, что после конференций в Лугано, Варшаве и Берлине, состоявшихся в последние месяцы, эта встреча, в которой участвуют 70 делегаций, в том числе несколько глав правительств, призвана носить «практический характер».

Эммануэль Макрон объявил о дополнительной помощи Киеву в размере 76,5 млн евро в начале 2023 года «в области электричества и энергетики». Это в дополнение к уже объявленным в мае 48,5 млн евро, которые находятся в процессе выплаты. Берлин намерен заплатить 50 млн евро, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что ЕС обязался предоставить Киеву макрофинансовую помощь в размере 18 млрд евро в течение 2023 года.