Москва, 13 декабря, 2022, 17:11 — ИА Регнум. МЧС России доставило в Донбасс и новые регионы России 156 тонн груза, что стало тысячной по счёту гуманитарной колонной, прибывшей с марта 2022 года. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба министерства.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

«В состав груза вошли детские наборы, продукты питания, а также предметы первой необходимости, которые были распределены в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области», — говорится в сообщении.

По данным МЧС РФ, спасатели в общей сложности в рамках гуманитарной миссии привезли в регион более 110 тыс. тонн грузов.