Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Из-за аварии на сетях теплоснабжения 13 декабря отключилось отопление и горячее водоснабжение в 143 зданиях Невского района Санкт-Петербурга, среди которых — социальные и детские объекты. Об этом сообщается на странице администрации района в соцсети. Между тем в Петербурге температура на улице составляет минус 2 градуса.

Teplosetspb.ru Теплосеть Санкт-Петербурга

Как отмечается, в связи с технологическим дефектом на трубопроводе на улице Дыбенко, д. 26 отключены от теплоснабжения многоквартирные дома, школы, детские сады и учреждения здравоохранения. «Ведутся работы по устранению дефекта», — сказано в сообщении.

Теплоснабжающее предприятие ГУП «ТЭК СПб» заявило, что нарушение возникло на сетях другого крупного поставщика — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В «Теплосети» корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что по указанному адресу проводится диагностика по поиску повреждения. «После определения точного места дефекта будут организованы ремонтные работы», — пояснили в пресс-службе предприятия.