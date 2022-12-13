Вашингтон, 13 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. На 83-м году жизни скончался американский актер Стюарт Марголин. Об этом 13 декабря сообщает издание Deadline со ссылкой на социальные сети пасынка актера.

Fdutil. (сс) Стюарт Марголин

Причина смерти не называется.

Стюарт Марголин получил две премии «Эмии» а 1979-м и 1980-м годах за второстепенную роль в пятом и шестом сезонах сериала «Досье детектива Рокфорда». Также американский актер снимался в «Секретных материалах» и «Частном детективе Магнуме».

Как передает ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Государственного академического театра танца Республики Казахстана сообщили, что казахстанский балетмейстер Булат Аюханов ушел из жизни на 85-м году жизни.