Москва, 13 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Страны Запада просчитались при попытке разрушить экономику России своими санкциями. Она оказалась устойчивой к внешним факторам, что позволило сохранить стабильность бюджета, помочь ключевым секторам экономики и выполнить обязательства перед гражданами России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания экспертного совета при правительстве России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Действия западных стран были направлены на разрушение российской экономики и на дестабилизацию общества. Однако оппоненты недооценили устойчивость нашей системы к влиянию извне, возможности всех сил по ее поддержке», — прокомментировал Медведев экономическую ситуацию в стране.

Как подчеркнул глава правительства, в условиях сохранения напряженной международной обстановки для дальнейшего роста экономики необходимо не только «купировать текущие риски», но и заранее предвидеть возможные в будущем. Это позволит «превентивно прорабатывать ответы на них», считает Медведев.