Лондон, 13 декабря, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Власти Китая советуют правительству Великобритании, включая главу британского МВД Джеймса Клеверли, воздерживаться от неуместных нравоучительных комментариев на тему политической линии Пекина, так как ими такого рода выпады рассматриваются в качестве прямого вмешательства во внутренние дела КНР. Об этом 13 декабря говорится на странице посольства Китая в Лондоне в социальной сети WeChat.

Chris McAndrew Джеймс Клеверли

«Мы советуем британской стороне оставить предрассудки, <…> не надо всё время демонстративно критиковать и поучать других, вмешиваясь во внутреннюю политику Китая. Подобные утверждения Лондона — искажение фактов и клевета на КНР, мы выступаем решительно против», — указывается в сообщении.

Также указывается, что отношения между Китаем и Британией могут развиваться только на равноправной, взаимовыгодной и взаимоуважительной основе, и добавляется, что ранее международная общественность уже открыто высказывалась на тему того, кто действительно бросает вызовы мировому порядку и занимается его подрывом.

«Британская сторона не имеет компетенции делать безответственные заявления, касающиеся Синьцзяна и Гонконга, поскольку это вопросы исключительно внутреннего характера», — подчёркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Пекин, по его мнению, представляет собою «крайне проблемного» игрока на международной арене, добавив, что Китай якобы «неоднократно демонстрировал недопустимое поведение».