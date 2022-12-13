Ереван, 13 декабря, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Сотни человек 13 декабря вышли на акцию протеста в Ереване возле офиса ООН в Армении, требуя добиться от Азербайджана снять блокаду с Нагорного Карабаха. Об этом сообщает агентство Yerevan․Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Арцах

По данным журналистов, причиной акции стало перекрытие жителями Азербайджана трассы Горис — Степанакерт. Это единственная дорога, по которой можно перемещаться между Арменией и Нагорным Карабахом.

«Многие несовершеннолетние дети, пожилые граждане находятся в разных гостиницах Гориса, не могут доехать до своего населённого пункта, в то же время в Арцахе находятся нуждающиеся в лечении пациенты, которых не могут доставить в Ереван. Так не может продолжаться», — заявила одна из участниц акции журналистам.

Сообщается, что в акции участвуют жители Нагорного Карабаха и оппозиционные депутаты парламента Армении. Они передали координатору офиса ООН два письма с требованием добиться разблокирования перекрытой дороги.

Напомним, трасса Горис — Степанакерт остаётся заблокированной с утра 12 декабря. Перекрывшие дорогу активисты заявляют, что беспокоятся об экологии в Нагорном Карабахе, и требуют встречи с командующим российскими миротворцами — генерал-майором Андреем Волковым.