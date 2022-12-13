Москва, 13 декабря, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Развитие многопланового российско-эмиратского сотрудничества обсудили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер, сообщает внешнеполитическое ведомство.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

Двусторонняя встреча прошла по просьбе посла ОАЭ.

В МИД России подчеркнули, что в ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, включая практическую реализацию договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях. Стороны также провели доверительный обмен мнениями по ближневосточной и международной проблематике, представляющей взаимный интерес.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва убеждена в том, что правительство Турции не намерено переходить к наземной операции на территории Сирии.

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