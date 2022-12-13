Володин и Эрдоган провели встречу в Анкаре
Володин встретился в Анкаре с президентом Турции Эрдоганом
Анкара, 13 декабря, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 декабря принял председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, который находится в стране с официальным визитом. Об этом сообщается в Twitter администрации турецкого лидера.
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Вячеслав Володин передал Эрдогану тёплые слова приветствия от президента России Владимира Путина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Отношения между Россией и Турцией динамично развиваются во многом благодаря президентам наших стран», ― подчеркнул Володин.
Он также указал на необходимость законодательным органам России и Турции «сделать всё возможное, чтобы законодательно обеспечить принятые главами государств решения».
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Ранее в этот же день состоялась встреча Вячеслава Володина с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Стороны обсудили развитие межпарламентских связей.