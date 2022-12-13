Белград, 13 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Ранее задержанные около военного объекта в Сербии журналисты российского телеканала «Звезда» продолжили выполнять свои профессиональные обязанности. Об этом 13 декабря рассказали в пресс-службе посольства России в Белграде.

Иван Шилов ИА REGNUM Голубац, Сербия

«Ранее задержанные правоохранительными органами Сербии журналисты телеканала «Звезда» после уточнения обстоятельств их пребывания близ одного из сербских военных объектов у административной линии с сербским краем Косово и Метохия смогли продолжить работу в нормальном режиме», — приводит слова представителя российского посольства ТАСС.

Также в диппредставительстве РФ высказали признательность сербскому МВД за его оперативное содействие в разрешении этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстоятельства задержания журналиста из РФ в сербском городе Рашка, расположенном около административной линии с Косово, выясняет в настоящее время посольство России.