Москва, 13 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова указала на выбор Совета Европы использовать «мегафонную дипломатию» в общении с Россией. Об этом говорится в распространенном 13 декабря заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«К сожалению, Совет Европ встал на путь «мегафонной дипломатии» в общении с нами, — отметила Захарова. — В Страсбурге поспешили предать огласке и опубликовать это письмо [письмо генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову] фактически одновременно с его передачей российским официальным представителям».

Также представитель МИД России добавила, что, «прежде чем высказываться по существу этого послания, надо внимательно его изучить».

Как передает ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила страны Запада в использовании бот-ферм НАТО в целях распространения антироссийской пропаганды.