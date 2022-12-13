Доля жителей США, считающих Россию главной проблемой, снизилась до 1%
Вашингтон, 13 декабря, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В США только один процент жителей называет Россию главной проблемой страны. Об этом свидетельствуют данные соцопроса американского института общественного мнения Gallup.
Иван Шилов ИА REGNUM
Специальная военная операция
Социсследование проводилось 9 ноября — 2 декабря в 50 штатах США и в округе Колумбия. Участвовали в нём 1020 жителей этой страны.
Отмечается, что после начала Россией спецоперации на Украине в США девять процентов считали РФ главной проблемой, учитывая, что до начала СВО таких людей насчитывалось два процента, утверждают социологи.
Уже в апреле процент американцев, видящих в России основной источник неприятностей США, снизился до пяти. Теперь же доля жителей США с подобным мнением не превышает одного процента.