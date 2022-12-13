Вашингтон, 13 декабря, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В США только один процент жителей называет Россию главной проблемой страны. Об этом свидетельствуют данные соцопроса американского института общественного мнения Gallup.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Социсследование проводилось 9 ноября — 2 декабря в 50 штатах США и в округе Колумбия. Участвовали в нём 1020 жителей этой страны.

Отмечается, что после начала Россией спецоперации на Украине в США девять процентов считали РФ главной проблемой, учитывая, что до начала СВО таких людей насчитывалось два процента, утверждают социологи.

Уже в апреле процент американцев, видящих в России основной источник неприятностей США, снизился до пяти. Теперь же доля жителей США с подобным мнением не превышает одного процента.