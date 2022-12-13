Париж, 13 декабря, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Депутат французской партии «Непокорившаяся Франция» Адриан Катенан был приговорен к четырем месяцам лишения свободы условно за насилие в отношении жены Селин, с которой он находится в процессе развода, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Политик также должен выплатить 2000 евро в качестве возмещения ущерба своей жене.

Депутат предстал утром 13 декабря перед прокурором. Судья сообщил ему факты, в которых его обвиняют, а именно в том, что политик дал пощечину жене, когда она объявила о своем намерении развестись. Кроме того, позже Адриан Катенан направлял злонамеренные текстовые сообщения в период с 27 августа по 24 сентября 2022 года.

«Было проведено тщательное расследование, которое привело к нескольким выводам», — отреагировал адвокат депутата Ме Джейд Дуслен, сообщив, что Адриен Катенан не виновен.

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