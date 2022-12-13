Москва, 13 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов 13 декабря прибыл с рабочим визитом в Иран. Об этом сообщает пресс-служба российской Генпрокуратуры.

genproc. gov.ru Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Иран

«Это первое посещение Исламской Республики Иран на уровне генпрокурора России», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что Краснова пригласил прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери. Программой визита также предусмотрены встречи с главой судебной власти Ирана и руководителем Генинспекции.

По данным пресс-службы, запланировано подписание Красновым и Монтазери соглашения о создании совместной рабочей группы, которая обеспечит сотрудничество генеральных прокуратур двух стран для противодействия преступлениям. Кроме того, планируется подписание меморандума о сотрудничестве Генпрокуратуры РФ с Генинспекцией Ирана.