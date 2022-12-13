ГД закрепляет в законе статус агрегаторов на оптовом рынке электроэнергии
Госдума закрепила в I чтении статус агрегаторов на оптовом рынке электроэнергии
Москва, 13 декабря, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на создание правовой основы для функционирования агрегаторов на оптовом рынке электрической энергии и мощности, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Документ позволит обеспечить применение агрегации спроса и предложения в электроэнергетике и решить проблемы ненадлежащего исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями.
В законопроекте закрепляется правовой статус и дается определение агрегаторов управления изменением режима потребления электрической энергии, а также вводится новая разновидность услуг — услуги по управлению изменением режима потребления электрической энергии.
Правительству РФ предлагается дать право устанавливать порядок организации и проведения отбора исполнителей услуг по управлению изменением режима потребления.