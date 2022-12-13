Минск, 13 декабря, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Проект межправительственного соглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям в качестве основы для проведения переговоров был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба белорусского лидера.

A. L. (loading) Судоходство

«Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №422, в соответствии с которым одобрен проект межправительственного соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о судоходстве по внутренним водным путям в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии получило полномочия для проведения переговоров по проекту соглашения и его представителям в случае необходимости можно вносить в документ не имеющие принципиального характера изменения, а также подписать его «при достижении договоренности в пределах одобренного проекта».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в минобороны Белоруссии заявили, что совместная российско-белорусская группировка является фактором стратегического сдерживания.