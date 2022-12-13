Польский политик получил выговор за обвинение женщин в пьянстве
В Польше политик Качиньский получил выговор за обвинение женщин в пьянстве
Варшава, 13 декабря, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Председатель партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский получил выговор за обвинение женщин в пьянстве. Об этом 13 декабря сообщила представитель парламентской комиссии по депутатской этике Моника Фалей.
Ярослав Качиньский получил выговор после заявления о том, что в Польше рождается мало детей, потому что некоторые женщины выпивают.
Представитель парламентской комиссии по депутатской этике прокомментировала заявление Качиньского, сказав, что нельзя издеваться над людьми. По ее словам, председатель «Права и справедливости» наказан самым строгим наказанием, которое можно применить к депутату парламента.
Известно, что в своих выступлениях Качиньский постоянно призывает женщин рожать больше детей. В сентябре польский политик также получил выговор за слова о трансгендерах.