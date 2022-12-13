Пекин, 13 декабря, 2022, 16:25 — ИА Регнум. У Соединённых Штатов слова часто расходятся с делом. Это не добавляет доверия к стране со стороны Пекина. Об этом 13 декабря пишет газета Global Times.

Iecs США vs Китай

«Вашингтон не пользуется большим доверием [Китая]. Мы уделяем больше внимания тому, что он делает, чем тому, что он говорит», ― отмечают авторы публикации.

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А действия США скорее свидетельствуют об их «двуличии». Так, с одной стороны, Вашингтон объявил о том, что он «продолжит ответственно управлять конкуренцией между двумя странами и изучать потенциальные области сотрудничества», с другой, продолжал бросать вызов основным интересам Китая в таких областях, «как тайваньский вопрос, реструктуризация производственно-сбытовых цепочек, военная сфера и вопросы, связанные с правами человека», подчёркивает издание.

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Газета Global Times отмечает, что действия по подавлению и сдерживанию Китая со стороны США никогда не прекращались. При этом Китай всегда искренне стремился к сотрудничеству и стабильным отношениям между двумя странами. Однако, несмотря на это, Пекин не намерен идти на уступки по принципиальным для себя вопросам.

Как сообщало иаИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что Соединённые Штаты и Китай должны показать миру, что они способны преодолеть разногласия.

При этом журналист американского издания 19FortyFive считает, что КНР нужно сделать страной-изгоем, так как Китай «спровоцировал пандемию и поддержал конфликт России с Украиной». По мнению автора публикации, если США будут приспосабливаться к Китаю из страха экономических потерь, это будет худшим вариантом.