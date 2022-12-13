Москва, 13 декабря, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Законопроект об отмене двухставочного тарифа в теплоснабжении во всех регионах России, кроме Крайнего Севера и приравненных территорий, внесли в Госдуму депутаты от думской фракции СРЗП Валерий Гартунг и Дмитрий Кузнецов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Авторы инициативы считают, что его принятие позволит не завышать для потребителей стоимость услуг за теплоснабжение, а также установить для них справедливые платежи.

Сейчас установлено, что тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии могут устанавливаться органом регулирования в виде одноставочного или двухставочного тарифа. Так, тарифы на теплоноситель устанавливаются органом регулирования в виде одноставочного тарифа. В ценовых зонах теплоснабжения тарифы на производимую тепловую энергию, в том числе в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, формируемые с учетом долгосрочных параметров государственного регулирования цен в сфере теплоснабжения, включенных в концессионное соглашение или договор аренды объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, устанавливаются органом регулирования в виде двухставочного тарифа.

Авторы законопроекта указали, что одной из ключевых проблем двухставочного тарифа является определение величины оплачиваемой тепловой нагрузки, соответствующей плате за мощность, что приводит к тому, что на практике у многих потребителей фактическая тепловая нагрузка не соответствует договорной, что влияет на увеличение размера платы за тепловую энергию. Также, указали депутаты, на увеличение цены влияет и некорректное определение величин реальных тепловых нагрузок потребителей.

Для решения проблемы они предлагают установить, что тарифы на теплоноситель устанавливаются органом регулирования в виде одноставочного тарифа во всех субъектах России, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.