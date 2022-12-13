Анкара, 13 декабря, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Лидеры Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев и Туркмении Сердар Бердымухамедов по итогам саммита намерены подписать соглашения в энергетической сфере. Об этом 13 декабря сообщает издание «Золотой век. Туркменистан».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По информации источника, представители всех сторон пришли к общему мнению, что открывающиеся перспективы для расширения партнерства в энергетической сфере обуславливают необходимость налаживания согласованного международного сотрудничества.

Саммит запланирован на 14 декабря и пройдет в туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши (Туркмения).

Как передает ИА REGNUM, ранее в минэнерго Турции сообщали, что «Турецкий поток» работает на максимально возможной мощности.