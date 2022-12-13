Москва, 13 декабря, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Ведущие западные СМИ замалчивают информацию о крупнейшей экологической катастрофе десятилетия, которая произошла на границе США и Канады из-за прорыва нефтепровода. Об этом 13 декабря сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«В самом центре американского континента прямо по фермам и местным водоёмам текут буквально реки сырой нефти из-за разлива, но СМИ об этом сообщают крайне дозированно», — написала Захарова в своем канале в Telegram.

По её мнению, западные СМИ не хотят портить «зелёную повестку», заданную Демократической партией США. Представитель МИД РФ отмечает, что на редких кадрах с мест видно, как сильно загрязнена местность возле Канзаса и Небраски. По предварительным данным, объём утечки нефти достигает десятков тысяч баррелей.

«Где же «разоблачительные» статьи в CNN вроде тех, которые они печатают, когда рассказывают об инцидентах в других странах?» — отметила Захарова.

Она также указала на то, что пока не отреагировали подразделения Greenpeace и другие международные объединения экоактивистов.